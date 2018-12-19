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19 декабря, 08:20

Аршавин провел ночь в компании девушек и лошадей

происшествия

19 декабря, 08:20

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Аршавин провел ночь в компании девушек и лошадей

Форвард пересел на коня и продолжает покорять женские сердца. Андрея Аршавина заметили у стрип-клуба в компании девушек. Видео опубликовал один из Telegram-каналов.

Футболист, возбужденный катанием на лошадях, пытался расцеловать своих спутниц. Интимный момент нарушила хозяйка коня, которой Аршавин отказался платить за поездку.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин перейдет на административную работу в "Зените", где он провел большую часть своей карьеры. На новом месте работы Аршавин будет возглавлять детский тренировочный лагерь. К своим обязанностям он приступит с 1 января.

происшествия

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