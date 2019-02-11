Алиса Аршавина рассказала об угрозах со стороны экс-супруга

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Александр Добровинский подтвердил, что будет защищать интересы Алисы Казьминой. Юрист также рассказал об угрозах в адрес девушки со стороны ее бывшего супруга футболиста Андрея Аршавина.

"Во-первых, там развод, во-вторых, там алименты и, возможно, раздел имущества. Все как всегда. Еще есть заявление Алисы в правоохранительные органы по поводу угроз и тому подобного. Я думаю, я там тоже буду присутствовать", – сказал он, передает сайт "Комсомольской правды".

Информация об угрозах со стороны Аршавина в адрес бывшей супруги появилась и в Telegram-канале Mash. По данным источника в правоохранительных органах, Казьмина написала заявление на спортсмена и сообщила, что Аршавин вместе с неизвестными отобрал у нее Mercedes GL 350. Он также якобы обещал посадить ее за решетку, если она не вернет деньги, которые он ей давал.

Бывшая жена Андрея Аршавина написала на него заявление в полицию



Между тем, поклонники Андрея Аршавина ждут, что он вот-вот воссоединится со своей экс-супругой Юлией Барановской. Слухи распространились в Сети после того, как футболист выложил в Instagram фото с их совместными детьми.

Барановская сообщила, что о воссоединении речи не идет. Андрей возобновил общение с сыновьями, но не с ней.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году, у них есть общая дочь. От первого, гражданского, брака с Юлией Барановской у Аршавина трое детей.