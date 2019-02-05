Глушакова официально развели с женой

Брак полузащитника футбольного клуба "Спартак" Дениса Глушакова и его супруги Дарьи официально расторгнут. Такое решение принял Никулинский районный суд, передает Агентство "Москва", ссылаясь на адвоката Глушаковой.
После окончания заседания, проходившего в закрытом режиме, защитник подтвердил, что пару развели.
Юрист уточнил, что супруга получила от футболиста треть его дохода на двух дочек до достижения ими 18 лет, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую – до достижения ею трехлетнего возраста. "Мы довольны", – заключил адвокат Дарьи.
Вопрос о разделе совместно нажитого имущества экс-супругов, которым также занимается Никулинский суд, еще не решен.
Днем ранее Глушаков разрешил дочерям Валерии и Александре жить с мамой Дарьей и отказался от алиментов в свой адрес. Изначально спортсмен подавал против супруги встречный иск: он хотел, чтобы дети остались с ним.
Когда Глушаков признал иск жены, у той появилась надежда на восстановление семьи. Тогда девушка попросила у суда время на примирение. Но в суде заявили, что при желании пара сможет пожениться во второй раз.
Глушаков отказался от алиментов и согласился на проживание детей с женой
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