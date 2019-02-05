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15:54

Суд не дал Глушаковым время на примирение

суды

15:54

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Никулинский районный суд не стал давать время на примирение полузащитнику футбольного клуба "Спартак" Денису Глушакову и его супруге Дарье. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Защитник подчеркнул, что после того, как спортсмен признал иск от жены, у той зародилась надежда на восстановление семьи. "Даша в Никулинском суде попросила срок на примирение. Суд отказал с мотивировкой: "Хватит. Если захотите – еще раз поженитесь!" Оригинально", – рассказал Жорин.

Отмечается, что процесс проходит в закрытом режиме. На заседание пришла мама футболиста, которая предпочла не общаться с журналистами.

5 февраля суд рассматривает вопрос о разделе совместного нажитого имущества полузащитника и его супруги. За сутки до заседания Глушаков разрешил детям жить с их мамой Дарьей и отказался от алиментов в свой адрес. Изначально спортсмен подавал против супруги встречный иск и настаивал, что дети должны остаться с ним.

Воспитывающая дочерей Валерию и Александру пара поженилась в 2009 году.

Глушаков отказался от алиментов и разрешил детям жить с матерью

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суды

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