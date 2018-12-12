Жена футболиста Глушакова высказалась об угрозах мужа

Жена капитана ФК "Спартак Москва" Дениса Глушакова заявила, что супруг угрожает ей расправой. От нее требуют отказаться от алиментов и борьбы за имущество, рассказала Дарья Глушакова телеканалу Москва 24. Она призналась, что опасается за свою жизнь.

"Вообще, я давно на мировую хочу. Это он все не хочет. Вообще ни в какую", – подчеркнула Дарья Глушакова. По словам женщины, подруга мужа настраивает его против нее и поэтому он занял такую категоричную позицию. "Я с ним встречалась в сентября, хотела поговорить нормально, на что он мне сказал: "Ты ничего не получишь", – вспоминает женщина. Она добавила, что футболист придерживается линии "война так война".

Между тем, в Сети появились фрагменты аудиозаписи скандальной ссоры Дениса и Дарьи Глушаковых. На записи спортсмен якобы назвал супругу "конченой предательницей" и пообещал "стереть ее в порошок", не дав "ни копейки". "Я тебе обещаю, тебе жизни не будет в Москве", – заявил он, добавив, что заработает себе еще денег, но жена ничего не получит.

Ранее Глушакова заявила на мужа в полицию, утверждая, что супруг угрожал убить ее. После ее обращения полицейские начали проверку. По словам адвоката, путем угроз Глушакову хотят заставить отказаться от требований о взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества. Защита футболиста не стала комментировать информацию об угрозах убийства.

Бракоразводный процесс между Денисом и Дарьей Глушаковыми начался в сентябре, когда супруга уличила мужа в измене. Капитан московского "Спартака" также подал в суд на жену.

В октябре Никулинский суд столицы приступил к рассмотрению иска Дарьи Глушаковой по существу. Истица настаивает на разделе совместно нажитого имущества и выплатах алиментов на детей, которых просит оставить с ней. Глушаков, в свою очередь, заявил, что дети должны жить с ним.