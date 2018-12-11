Жена Дениса Глушакова заявила на него в полицию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Полицейские начали проверку после того, как супруга футболиста "Спартака" Дениса Глушакова написала заявление об угрозах убийством. Об этом порталу Москва 24 сообщил адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

При этом защитник не стал комментировать характер угроз, поступивших в адрес его клиентки. "Лица, которые угрожают Дарье, требуют от нее отказаться от своих требований в рамках иска о взыскании алиментов и разделе совместно нажитого имущества. Мы ждем проведения проверки, которая установит лиц, причастных к этим угрозам", – пояснил Жорин.

Пока полиция будет проводить проверку, Дарье и ее детям обеспечат повышенную безопасность.

Адвокат Глушакова, в свою очередь, отказался от комментариев.

В середине октября Никулинский суд столицы приступил к рассмотрению по существу иска о разводе, поданного супругой полузащитника "Спартака". Женщина настаивает на разделе совместно нажитого имущества и назначения алиментов на общих детей, которых она просит оставить ей.

В свою очередь, Глушаков требует определить место жительства детей с ним, при этом готов разделить совместно нажитое имущество.

В начале декабря суд снял арест с банковских счетов и машины Глушакова в рамках бракоразводного процесса. При этом арест на недвижимость спортсмена был сохранен.

