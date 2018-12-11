Защита футболиста Глушакова отказалась комментировать информацию об угрозах убийства

11 декабря, 18:08
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Адвокат футболиста московского "Спартака" Дениса Глушакова Марина Дубровская отказалась комментировать информацию о том, что жена игрока обвиняет его в угрозах убийством, передает Агентство "Москва".
Ранее адвокат жены футболиста Дарьи Глушаковой Сергей Жорин сообщил, что она пожаловалась в полицию на мужа после того, как он угрожал ей убийством.
Бракоразводный процесс между супругами начался в сентябре после того, как жена уличила мужа в измене. Теперь она требует от супруга алиментов на себя и на ребенка. Несколько дней назад Глушаков также подал в суд на супругу.
Ранее юристы сообщали, что пара не подписала брачный договор, а значит, имущество между супругами будет делиться пополам.
"Московский патруль": Денис Глушаков подал на жену в суд
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