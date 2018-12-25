Жена Дениса Глушакова напишет на мужа еще одно заявление в полицию

Жена футболиста Дениса Глушакова Дарья напишет на супруга еще одно заявление в полицию. В этот раз она хочет обвинить мужа в мошенничестве. Об этом порталу Москва 24 рассказал ее адвокат Сергей Жорин.
"Мы раньше заявляли о том, что Денис вывел огромную часть совместно нажитых денежных средств, и они (вторая сторона. – Москва 24) еще обиделись и обратились в полицию по этому факту, – рассказал Жорин. – А сегодня в суд поступили доказательства наших утверждений. Учитывая ответ из банка, нами будет подано новое заявление, поскольку в действиях по выводу совместного имущества также может содержаться состав преступления, в частности – предусмотренный статьей 159 УК РФ ("Мошенничество". – Москва 24)".
По его словам, Дарья напишет новое заявление в полицию "сразу после новогодних праздников". Как утверждает адвокат Дарьи, у него на руках есть доказательства того, что Глушаков, по словам Жорина, вывел более 170 миллионов рублей с семейного счета.
"Пришел ответ на запрос, который был направлен в банк, – пояснил адвокат. – И, исходя из этого ответа, 6 августа 2018 года Глушаков перевел со своего счета совместно нажитые средства в объеме 130 миллионов рублей, а 7 августа 2018 года он перевел еще 40 миллионов. И это только один банк – на самом деле счетов значительно больше. Просто пока не поступили ответы от других банков. Какие-то средства он снял наличными, какие-то перевел на аффилированные себе организации – главное то, что денежная масса была выведена из совместно нажитых активов".
Адвокат добавил, что 26 декабря состоится новое судебное заседание, где он и его подзащитная Глушакова рассчитывают услышать ответ второй стороны на предоставленные банком документы.
"Посмотрим, что скажут оппоненты на ответ банка, если они с ним успели ознакомиться. Посмотрим, что на это скажет сам Глушаков", – добавил Жорин.
Адвокат Дениса Глушакова Марина Дубровская в разговоре с порталом Москва 24 отказалась комментировать эту тему.
В сентябре Дарья Глушакова решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина, голос которого напоминает голос капитана "Спартака", угрожает женщине в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.
16 октября Никулинский суд Москвы начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хочет, чтобы дети жили с ним, но при этом готов разделить имущество.
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