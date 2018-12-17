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17 декабря, 17:18

Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний

происшествия

17 декабря, 17:18

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Фото: Mash

Футболиста "Спартака" Дениса Глушакова вызвали в полицию для дачи показаний после заявления его супруги об угрозах в ее адрес. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее адвокат жены спортсмена Дарьи Глушаковой Сергей Жорин отметил, что она подала заявление в полицию из-за угроз, которые получает в связи с судебным процессом в Никулинском районном суде Москвы. Злоумышленники требуют, чтобы девушка отказалась от своих требований о взыскании алиментов и разделе имущества. Жорин добавил, что на время проверки для Глушаковой и ее детей обеспечат повышенную безопасность.

В сентябре она решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. В Сеть попала аудиозапись телефонного разговора Глушакова с женой. На ней капитан "Спартака" угрожает ей в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.

16 октября Никулинский суд Москвы начал рассматривать иск о разводе по существу. Она требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хочет, чтобы дети жили с ним, но при этом готов разделить имущество.

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