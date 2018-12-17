Футболист Глушаков вызван в полицию для дачи показаний

Футболиста "Спартака" Дениса Глушакова вызвали в полицию для дачи показаний после заявления его супруги об угрозах в ее адрес. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее адвокат жены спортсмена Дарьи Глушаковой Сергей Жорин отметил, что она подала заявление в полицию из-за угроз, которые получает в связи с судебным процессом в Никулинском районном суде Москвы. Злоумышленники требуют, чтобы девушка отказалась от своих требований о взыскании алиментов и разделе имущества. Жорин добавил, что на время проверки для Глушаковой и ее детей обеспечат повышенную безопасность.
В сентябре она решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. В Сеть попала аудиозапись телефонного разговора Глушакова с женой. На ней капитан "Спартака" угрожает ей в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.
16 октября Никулинский суд Москвы начал рассматривать иск о разводе по существу. Она требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хочет, чтобы дети жили с ним, но при этом готов разделить имущество.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.