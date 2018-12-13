Адвокат жены Глушакова рассказала об угрозах футболиста во время развода

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Адвокат Алиса Образцова заявила, что полузащитник "Спартака" Денис Глушаков длительное время угрожал своей жене Дарье. Об этом Образцова, представляющая интересы Дарьи Глушаковой, рассказала на заседании Никулинского суда Москвы, передает Агентство "Москва".

В сентябре Дарья решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. Бракоразводный процесс может затянуться, поскольку у супругов накопились взаимные претензии друг к другу. В интернет попала аудиозапись телефонного разговора Дениса Глушакова с женой. На ней капитан "Спартака" угрожает супруге в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.

Дарья Глушакова рассказала телеканалу Москва 24, что муж требует от нее отказаться от алиментов и перестать требовать раздела имущества.

