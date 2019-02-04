Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:55

Глушаков отдаст детей бывшей жене

суды спорт

13:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Полузащитник "Спартака" Денис Глушков разрешил своим детям жить с мамой и отказался от алиментов в свой адрес, сообщает Агентство "Москва".

Очередное заседание по бракоразводному процессу пары прошло в Никулинском районном суде столицы. Адвокат супруги спортсмена Дарьи Сергей Жорин сообщил, что приветствует решение спортсмена.

Следующее заседание по бракоразводному процессу Глушакова с женой назначено на 5 февраля.

В сентябре прошлого года жена футболиста Дарья Глушакова решила развестись с ним после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина угрожает супруге в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не платить алименты.

В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей.

В декабре спортсмен дал показания в полиции об угрозах супруге. Кроме того, адвокат Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что она хочет написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денежных средств.

суды спорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика