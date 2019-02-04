Глушаков отдаст детей бывшей жене

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушков разрешил своим детям жить с мамой и отказался от алиментов в свой адрес, сообщает Агентство "Москва".

Очередное заседание по бракоразводному процессу пары прошло в Никулинском районном суде столицы. Адвокат супруги спортсмена Дарьи Сергей Жорин сообщил, что приветствует решение спортсмена.

Следующее заседание по бракоразводному процессу Глушакова с женой назначено на 5 февраля.

В сентябре прошлого года жена футболиста Дарья Глушакова решила развестись с ним после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина угрожает супруге в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не платить алименты.

В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей.

В декабре спортсмен дал показания в полиции об угрозах супруге. Кроме того, адвокат Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что она хочет написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денежных средств.