Суд продолжит заседание по разделу имущества Глушаковых 27 февраля

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Суд продолжит рассматривать вопрос о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова, который разводится со своей женой, 27 февраля, передает Агентство "Москва".

"Сегодня суд удовлетворил наши ходатайства о принятии уточненных исковых требований, которые касались ряда счетов и дома", – сказали представители спортсмена по окончании заседания, которое проходило в закрытом режиме.

В сентябре прошлого года жена футболиста Дарья Глушакова решила развестись с ним после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина угрожает супруге в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не платить алименты.

В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей.

В декабре спортсмен дал показания в полиции об угрозах супруге. Кроме того, адвокат Глушаковой Сергей Жорин рассказал, что она хочет написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денежных средств.

Ранее в среду стало известно, что спорный особняк, который Глушаков пытался срочно продать, будет включен в перечень подлежащего разделу имущества. Суд принял ходатайство адвоката Дарьи.