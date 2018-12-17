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17 декабря, 18:59

Футболист Глушаков дал показания в полиции об угрозах жене

происшествия

17 декабря, 18:59

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Фото: телеграм-канал Мash

Футболист "Спартака" Денис Глушаков дал показания в полиции после заявления его жены Дарьи, что муж угрожал ей убийством. Об этом сообщает Агентство "Москва". Допрос спортсмена проходил в здании УВД по ЗАО столицы.

Уточняется, что Глушаков приехал в полицию без адвоката. Он отказался давать представителям СМИ какие-либо комментарии о беседе с правоохранителями.

В сентябре 2018 года Дарья Глушакова уличила супруга в измене и решила развестись с ним. В октябре Никулинский суд столицы приступил к рассмотрению иска Дарьи Глушаковой по существу. Истица требует раздела совместно нажитого имущества и выплат алиментов на детей, которых просит оставить с ней. Глушаков, в свою очередь, настаивает, чтобы дети жили с ним.

На аудиозаписи телефонного разговора Глушакова с женой, которая попала в Сеть, спортсмен угрожал ей обратиться к "серьезным людям", чтобы не платить алименты. После этого девушка заявила об угрозах в полицию.

В Никулинском суде Москвы слушают дело семьи Глушаковых

происшествия

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