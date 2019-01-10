Глушакову грозит уголовное дело за избиение жены

Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены

Уголовное дело могут завести на футболиста Дениса Глушакова, передает телеканал Москва 24.

У его жены Дарьи, с которой он сейчас разводится, экспертиза нашла следы побоев. По словам девушки, Денис не только распускал руки, но и угрожал ей смертью. Сейчас имущество и счета спортсмена арестованы.

В сентябре Дарья Глушакова решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина угрожает женщине в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.

В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хочет, чтобы дети жили с ним, но готов разделить имущество.

В декабре спортсмен дал показания в полиции об угрозах супруге. Кроме того, адвокат Глушаковой Сергея Жорин рассказал, что она хочет написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денежных средств.