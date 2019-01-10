Глушакову грозит уголовное дело за избиение жены

Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены
Уголовное дело могут завести на футболиста Дениса Глушакова, передает телеканал Москва 24.
У его жены Дарьи, с которой он сейчас разводится, экспертиза нашла следы побоев. По словам девушки, Денис не только распускал руки, но и угрожал ей смертью. Сейчас имущество и счета спортсмена арестованы.
В сентябре Дарья Глушакова решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина угрожает женщине в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.
В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хочет, чтобы дети жили с ним, но готов разделить имущество.
В декабре спортсмен дал показания в полиции об угрозах супруге. Кроме того, адвокат Глушаковой Сергея Жорин рассказал, что она хочет написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денежных средств.
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