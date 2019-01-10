Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

09:52

Глушакову грозит уголовное дело за избиение жены

суды

09:52

Поделиться в социальных сетях:

Глушакова могут привлечь к уголовной ответственности за избиение жены

Уголовное дело могут завести на футболиста Дениса Глушакова, передает телеканал Москва 24.

У его жены Дарьи, с которой он сейчас разводится, экспертиза нашла следы побоев. По словам девушки, Денис не только распускал руки, но и угрожал ей смертью. Сейчас имущество и счета спортсмена арестованы.

В сентябре Дарья Глушакова решила развестись с мужем после того, как уличила его в измене. Позже в Сеть попала аудиозапись предполагаемого телефонного разговора Глушакова с женой. На ней мужчина угрожает женщине в нецензурной форме и обещает применить административный ресурс, чтобы не выплачивать алименты. Девушка написала на мужа заявление в полицию.

В октябре суд начал рассматривать иск о разводе по существу. Дарья Глушакова требует раздела совместно нажитого имущества и назначения алиментов на детей, которых она просит оставить ей. Иск к супруге о разводе выдвинул также Глушаков. Он хочет, чтобы дети жили с ним, но готов разделить имущество.

В декабре спортсмен дал показания в полиции об угрозах супруге. Кроме того, адвокат Глушаковой Сергея Жорин рассказал, что она хочет написать на мужа еще одно заявление – о мошенничестве. В суд поступили доказательства того, что футболист вывел значительную часть совместно нажитых денежных средств.

суды

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика