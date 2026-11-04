Путин, Собянин и Патриарх Кирилл открыли выставку "Православная Русь" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин, Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыли в Центральном выставочном зале "Манеж" XXII выставку-форум "Православная Русь – ко Дню народного единства". Об этом сообщил в мессенджере MAX мэр Москвы.

Вместе с ними выставку посетили министр культуры России Ольга Любимова и председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Симферопольский и Крымский Тихон.

В этом году в "Манеже" разместили экспозицию "Христианская традиция. Наши дни", посвященную тысячелетнему пути христианства в истории России и его влиянию на культуру и жизнь современного человека. В пяти тематических залах представлено более 520 произведений искусства: живопись, иконопись, скульптура, мозаика, церковное шитье, ювелирные изделия и работы современных мастеров.

Выставка будет работать до 8 декабря. Она считается крупнейшим ежегодным духовно-просветительским проектом Русской Православной Церкви и реализуется при поддержке правительства Москвы и Минкульта России.

Собянин также отметил, что Москва уделяет большое внимание поддержке РПЦ. За время реализации программы строительства новых храмов в столице возведены и действуют 160 церквей, еще 120 находятся в стадии проектирования и оформления градостроительной документации.

По словам мэра, город также сохраняет памятники религиозного назначения. С 2011 года отреставрированы 130 храмов. Сейчас работы продолжаются на 30 объектах, а на 2027 год запланирована реставрация еще 12 церквей. Кроме того, завершены масштабные ремонтно-реставрационные работы в храме Христа Спасителя.

Ранее в парадном вестибюле Оружейной палаты открылась выставка "Возрождение шедевра: икона "Страшный суд" из Успенского собора Московского Кремля".

"Страшный суд" относится к рубежу XIV–XV веков и был создан для первого Успенского храма в Кремле. Долгое время икона находилась в южном пристенном иконостасе собора и была скрыта под слоем потемневшего реставрационного лака 1920-х годов, из-за чего оставалась почти неизвестной широкой аудитории.

