Суд в ФРГ назначил еще 19 заседаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток"

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Ганзейский высший земельный суд Гамбурга назначил 19 дополнительных заседаний по делу о подрыве газопроводов "Северный поток". Они будут проходить до июня 2027 года, сообщила пресс-служба суда.

Речь идет о деле № 3 St. 2/26. Дополнительные заседания пройдут 3, 8, 9, 15, 16 и 22 февраля, 2, 24 и 25 марта, 2, 12, 13 и 29 апреля, 3, 4, 18, 19 и 27 мая, а также 10 июня 2027 года.

Газопроводы были подорваны в сентябре 2022 года. В ходе расследования Германия выдала ордер на арест инструктора по дайвингу по подозрению в причастности к диверсии. Позднее были установлены личности еще двух подозреваемых.

Гражданина Украины, который мог возглавлять группу по подрыву, задержали в Италии в августе 2025 года. Обвинение ему предъявили в 2026 году.

В октябре стало известно, что украинцу Сергею Кузнецову предъявили обвинение в военном преступлении против гражданских объектов. Всего до 17 декабря запланировано 16 слушаний. Кузнецов в ходе рассмотрения уголовного дела в Высшем земельном суде Гамбурга не стал давать устные показания.