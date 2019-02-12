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12 февраля, 16:12

"Приехали молодые люди угрожающего типа". Адвокат Аршавиной – об угрозах футболиста

происшествия спорт эксклюзив

12 февраля, 16:12

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Алиса Аршавина, жена футболиста Андрея Аршавина, обвинила мужа в угрозах. Она написала заявление в полицию, и сейчас правоохранители проводят проверку.

Как заявила женщина, незнакомые люди от имени Андрея Аршавина отобрали у нее Mercedes. Кроме того, супруг требует вернуть деньги, которые он когда-то давал ей, иначе он угрожает ей уголовным делом.

Адвокат Алисы Аршавиной Александр Добровинский рассказал телеканалу Москва 24, что со стороны футболиста к его жене действительно поступали угрозы по СМС и телефону. Незнакомые люди вломились в дом к Алисе и забрали ее автомобиль.

"Приехали шесть или семь молодых людей угрожающего типа забирать машину, на которой ездила Алиса. Машину забрали. У троих детей, младшему из которых два года, был, естественно, стресс. Представьте, вламываются мужчины в черном, показывают какие-то удостоверения. Девушка не выдержала и написала заявление в правоохранительные органы", – пояснил Добровинский.

Татьяна Аршавина, мать футболиста, заявила, что ее сын скоро сам все расскажет о произошедшем.

Андрей и Алиса Аршавины поженились в 2016 году. У них есть общая дочь. Люди, близкие к супружеской паре, говорили, что кризис в отношения Аршавиных обострился после скандала в декабре. Тогда спортсмен в компании девушек из стриптиз-клуба пытался покататься на лошадях. Все происходящее оказалось в Сети, ролик выложили проходящие мимо люди.

происшествия спорт эксклюзив

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