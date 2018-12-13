Супруга Кержакова отказалась от мирового соглашения

13 декабря, 14:41
Фото: ТАСС/Интерпресс/Сергей Николаев
Супруга футболиста Александра Кержакова Милана отказалась от мирового соглашения в рамках бракоразводного процесса. Об этом порталу Москва 24 рассказала адвокат спортсмена Татьяна Стукалова.
По словам адвоката, Милана Тюльпанова не намерена соглашаться на условия мужа.
"На сегодняшний день она отказалась подписывать мировое", – прокомментировала адвокат.
Александр Кержаков и его супруга Милана ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. Одной из проблем, осложняющих развод, стало место жительство общего ребенка Артемия.
В конце октября суд постановил, что полуторагодовалый сын бывших супругов Артемий останется с матерью. В ноябре Кержаков попросил суд провести Тюльпановой психиатрическую экспертизу.
Кроме этого, представители Кержакова предложили заключить мировое соглашение, чтобы родители ребенка сами решили вопрос о его месте жительства.
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