Кержаков задолжал по алиментам первой супруге 13 млн рублей

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Экс-футболист сборной России Александр Кержаков задолжал по алиментам первой супруге более 13 миллионов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на городское управление ФССП.

"Речь идет о задолженности по алиментам перед Марией Головой. Никто его в розыск не объявлял, сегодня Кержаков был у нас на приеме. В настоящее время ведутся переговоры", – сказал представитель ФССП.

Кержаков в 2005 году женился на студентке Санкт-Петербургского университета экономики и финансов Марии Головой. В 2005 году у них родилась дочь Дарья. Пара официально развелась в 2010 году.

Кроме дочери от первого брака у Кержакова есть сын от бывшей гражданской жены Екатерины Сафроновой. Также у бывшего футболиста есть сын от экс-супруги Миланы Тюльпановой.

В мае 2018 года начался бракоразводный процесс Александра Кержакова и его супруги Миланы Тюльпановой. Бывший форвард сборной России и "Зенита" обвинил жену в наркотической зависимости и забрал у нее их общего сына.

Уже 23 октября 2018 года Петроградский районный суд провел предварительное заседание по исковому заявлению Тюльпановой к Кержакову о расторжении брака, взыскании алиментов и определении места жительства ребенка. Заседание проходило в закрытом режиме, по его ходу было определено место жительства маленького Артемия Кержакова – на время развода мальчик должен остаться с матерью. Поэтому 15 декабря в компании судебных приставов Милана Тюльпанова приехала домой к Кержакову и увезла сына.