Футболист Денис Глушаков подал в суд на бывшую жену

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Российский футболист Денис Глушаков, выступающий за грозненский "Ахмат", подал в суд на свою бывшую жену Дарью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката ответчицы Сергея Жорина. Исковое заявление поступило в Никулинский суд Москвы.

"Мы сегодня пойдем в суд знакомиться с материалами дела, и тогда можно будет сказать точно [о чем иск]. Но предварительно иск о защите чести и достоинства", – заявил Жорин.

В свою очередь, адвокат Глушакова Марина Дубровская объяснила, что иск действительно касается того периода, когда жена футболиста якобы распространяла про него порочащие сведения. Юрист указала, что эти действия причинили спортсмену "значительный ущерб".

"Новый иск, естественно, не коснется никаким образом интересов детей, для Дениса это самое главное", – уточнила Дубровская.

Денис Глушаков, бывший игрок московского "Спартака" и сборной России по футболу, развелся с женой в феврале 2019 года на фоне крупного скандала. Решение Никулинского суда впоследствии подтвердил Мосгорсуд.

Летом стало известно, что Никулинский суд Москвы разделил совместно нажитое имущество между футболистом и его бывшей женой. В пользу Дарьи Глушаковой тогда взыскали 10 миллионов рублей, доли разделенного имущества неизвестны.