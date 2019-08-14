Суд разделил имущество Глушакова и его экс-супруги

Никулинский суд Москвы разделил совместно нажитое имущество между футболистом Денисом Глушаковым и его бывшей супругой Дарьей, сообщает ТАСС.

По словам адвоката экс-супруги спортсмена Сергея Жорина, суд взыскал с Глушакова в пользу его доверительницы 10 миллионов рублей. Доли разделенного имущества он не уточнил. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокаты Дарьи настаивали на взыскании с футболиста 50% компенсации за предполагаемый вывод им из семейного бюджета на подконтрольные счета более 200 миллионов рублей уже после того, как супруги расстались.

Бывшая жена Дениса Глушакова утверждает, что футболист скрыл около 200 млн рублей



В свою очередь юрист футболиста Марина Дубровская утверждает, что все имущество, которое делили бывшие супруги, суд оставил Глушакову.

"Мы довольны решением и считаем его корректным. Все в соответствии с законом и нашими требованиями. В разделе миллионов, о которых говорили наши оппоненты, естественно, отказано", - отметила она.

Брак экс-полузащитника московского "Спартака" с супругой Никулинский суд расторг в феврале. По решению суда, футболист будет выплачивать алименты в размере трети всех доходов, а также 100 тысяч рублей ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста.

Суд установил порядок общения футболиста с двумя дочерьми после развода. Глушакову предоставили право проводить с детьми новогодние каникулы каждый четный год.

По договоренности с бывшей супругой он сможет проводить с ними один летний месяц. Кроме того, спортсмену разрешили присутствовать не менее трех часов на днях рождения детей и общаться с ними в свой день рождения не менее четырех часов.

