Денис Глушаков покидает "Спартак". Вспоминаем, как капитан оказался в опале

19 июня "Спартак" официально объявил об уходе полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, почему уход Глушакова был неизбежен и что к этому привело.

За прошедший год даже те, кто совсем далек от футбола, наверняка хотя бы однажды слышали про Дениса Глушакова. Но вряд ли еще год назад тогдашний капитан "Спартака", который в сезоне 2016/2017 помог принести красно-белым первый за 16 лет титул в чемпионате страны, представлял, что его ждет целая череда скандалов, связанных как с делами внутри клуба, так и за его пределами.

О том, что ситуация в "Спартаке" весьма нездоровая, стало известно в сентябре 2018 года. Тогда известный поклонник "Спартака", актер театра и кино Дмитрий Назаров выложил в свой Instagram стихотворение, в котором сильно проехался по тренеру красно-белых Массимо Каррере. Этот пост лайкнули Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Многие подумали, что это не понравилось наставнику "Спартака", потому он и "сослал" игроков в дубль.

Но на самом деле конфликт начал назревать гораздо раньше. В мае этого года телеграм-каналы опубликовали аудиозапись телефонного разговора Дениса Глушакова, который состоялся, предположительно, после домашнего матча с ПАОК в квалификации Лиги чемпионов в августе 2018-го. "Спартак" в той игре уступил со счетом 2:3 и вылетел из турнира. Благодаря записи становится очевидно, что капитан красно-белых уже тогда был категорически против дальнейшей работы Карреры в клубе.

Фото: ТАСС/Вячеслав Евдокимов

Более того, Mash опубликовал переписку игрока, в которой Глушаков "сливал" информацию о проблемах команды и настраивал своих партнеров против тренера. Однако осенью прошлого года это было лишь внутренней кухней "Спартака". Прямых доказательств конфликта ни со стороны Карреры, ни со стороны Глушакова еще не было. Только косвенные улики вроде лайков и комментов в Instagram и каких-то изредка просачивающихся слухов. Но и их оказалось достаточно.

Когда Массимо Каррера ушел из "Спартака", многие фанаты быстро нашли виновного в уходе главного тренера. К тому моменту репутация капитана уже была безнадежно испорчена. Во многом этому поспособствовал развод с женой, о котором в мельчайших деталях узнала едва ли не половина страны. Так что часть фанатов не хотела видеть Глушакова в стане красно-белых как минимум поэтому. Но с каждым месяцем недовольных капитаном болельщиков становилось все больше.

Опять же, благодаря косвенным доказательствам стало понятно, что Глушаков так или иначе был причиной увольнения Карреры. Это подтверждали дочери итальянского специалиста - Франческа и Мартина. Первая в комментарии к посту Глушакова в Instagram, в котором игрок поблагодарил Карреру за чемпионский сезон, написала: "Ты серьезно?????" Ту же фразу она написала и в сториз, куда выложила скрин поста хавбека красно-белых. А Мартина в переписке с болельщиком красно-белых призналась, что ненавидит Глушакова, потому что "он хотел, чтобы моего отца уволили".

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В клубе шумиху вокруг Глушакова переносили настолько стойко, насколько это было возможно. В ноябре основной состав команды специально сфотографировался в футболках с цифрой восемь и баннером "Один за всех и все за одного!", чтобы поддержать своего капитана. Но фанатов было не переубедить. А затем грянули перемены в руководстве "Спартака".

В апреле клуб покинули вице-президент красно-белых Наиль Измайлов, исполнявший функции гендиректора, а также спортивный директор Сергей Родионов. Оба в конфликте Глушакова и Карреры выступили на стороне игрока. 14 мая новым гендиректором "Спартака" был назначен Томас Цорн. В этот же день появилась та самая запись разговора Глушакова про "катание ваты".

Было ли это совпадением, или из клуба действительно пытались "слить" Глушакова, который сам когда-то "слил" Карреру, уже не так важно. Это стало лишь катализатором. Ведь если хорошо подумать, вряд ли эта история вообще могла закончиться как-то по-другому. Об этом сказал и сам Денис в видеообращении к болельщикам в Instagram:

"Я ухожу ради "Спартака". Я понимаю, что это все не утихнет, и для меня важнее "Спартак", чем то, что со мной будет. Для нас обоих так будет лучше всего".