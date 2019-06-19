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12:41

"Спартак" расторг контракт с Денисом Глушаковым

спорт

12:41

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Московский "Спартак" расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом сообщает официальный сайт футбольного клуба.

Глушаков в минувшем сезоне провел за "Спартак" 25 матчей и забил три мяча. На счету спортсмена четыре матча и один гол в молодежном первенстве РФ.

Отмечается, что договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Глушаков за расторжение контракта получит 100 миллионов рублей, то есть зарплату за полгода.

"32-летний хавбек выступал за красно-белых с лета 2013 года. В 2017-м он в статусе капитана команды стал чемпионом России, записав на свой счет ряд важнейших голов, а также выиграл Суперкубок страны", – сообщила пресс-служба "Спартака".

Футбольный клуб также поблагодарил спортсмена за вклад в победы и пожелал ему дальнейших успехов.

В сентябре 2018 года возглавлявший тогда клуб "Спартак" итальянский тренер Массимо Каррера отстранил Глушакова и Андрея Ещенко от занятий с основной командой. После отставки Карреры игроки вернулись к тренировкам с первой командой.

Объединение болельщиков "Фратрия" в этот момент требовало отстранить Глушакова от работы с первой командой и заявило, что футболист не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает поддержки фанатов.

Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года. Он перешел туда из "Локомотива". В составе "красно-белых" Глушаков стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России.

О том, что Глушаков покинет "Спартак", СМИ писали еще в апреле.

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