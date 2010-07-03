Глушаков покинет "Спартак" – СМИ

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Летом 2019 года капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет команду. Об этом сообщает портал "Чемпионат", однако сам футболист пока не комментирует эти слухи.

Издание отмечает, что клуб может оставить и левый защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.

В материале сказано, что по Глушакову принято "принципиальное решение" на прошедшем 26 апреля заседании совета директоров клуба. А вот у Комбарова есть шансы продолжить свои выступления за команду.

Подчеркивается, что компенсация Глушакову составит три миллиона долларов, Комбарову – 2,2-2,5 миллиона.

В начале марта Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов. Перед этим с него взыскали алименты в размере одной трети всех доходов. Также спортсмена обязали платить бывшей супруге по 100 тысяч рублей пока их младшей дочери не исполнится три года.