Глушаков покинет "Спартак" – СМИ

Летом 2019 года капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет команду. Об этом сообщает портал "Чемпионат", однако сам футболист пока не комментирует эти слухи.
Издание отмечает, что клуб может оставить и левый защитник красно-белых Дмитрий Комбаров.
В материале сказано, что по Глушакову принято "принципиальное решение" на прошедшем 26 апреля заседании совета директоров клуба. А вот у Комбарова есть шансы продолжить свои выступления за команду.
Подчеркивается, что компенсация Глушакову составит три миллиона долларов, Комбарову – 2,2-2,5 миллиона.
В начале марта Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов. Перед этим с него взыскали алименты в размере одной трети всех доходов. Также спортсмена обязали платить бывшей супруге по 100 тысяч рублей пока их младшей дочери не исполнится три года.
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