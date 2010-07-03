Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов

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Футболист "Спартака" Денис Глушаков обжаловал решение Никулинского суда Москвы о размере алиментов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Людмилу Косныреву.

5 февраля суд развел Глушакова с супругой Дарьей. С футболиста взыскали алименты в размере одной трети всех доходов. Также Глушакова обязали платить бывшей супруге по 100 тысяч рублей пока их младшей дочери не исполнится три года.

Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, игрок предлагал в качестве алиментов зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

На развод подал сам Глушаков. Изначально иск зарегистрировали в суде в Ростовской области, но потом передали по месту жительства футболиста – в Москву. На время процесса счета и имущество спортсмена были арестованы.

Денис и Дарья поженились в 2010 году. У них две дочери.