Глушаков обратился к болельщикам "Спартака"

Полузащитник Денис Глушаков выступил с обращением к болельщикам "Спартака". Спортсмен прокомментировал свой уход из футбольного клуба.
"Дорогие болельщики, приходит время сказать до свидания. Я не хочу с вами прощаться. Надеюсь и мечтаю вернуться в "Спартак". В качестве тренера, менеджера или кого-то еще… Может, еще игроком вернусь", – сказал Глушаков в своем видеообращении в Instagram.
Он отметил, что уходит ради команды.
"Я понимаю, что все это не утихнет, если я не уйду. А для меня важнее "Спартак", чем то, что со мной будет в дальнейшем. Я не пропаду и буду играть в футбол. Пока не знаю, в какой команде. Но это будет для нас всех лучше всего", – сказал Глушаков.
Московский "Спартак" ранее расторг контракт с полузащитником. Футболист в минувшем сезоне провел за "Спартак" 25 матчей и забил три мяча. На счету спортсмена четыре матча и один гол в молодежном первенстве РФ.
Отмечается, что договор расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Глушаков за расторжение контракта получит 100 миллионов рублей, то есть зарплату за полгода.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Глушакова возник конфликт с болельщиками "Спартака" на почве увольнения бывшего главного тренера красно-белых итальянца Массимо Карреры. Также сообщалось, что Глушаков способствовал увольнению специалиста.
О том, что Глушаков может покинуть футбольный клуб, СМИ писали еще в апреле. Отмечалось, что по Глушакову принято "принципиальное решение" на заседании совета директоров клуба. Также уточнялось, что компенсация Глушакову составит три миллиона долларов.
В начале марта Глушаков обжаловал решение суда о размере алиментов. Перед этим с него взыскали алименты в размере одной трети всех доходов.
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