"Матч ТВ" обнародовал договор об условии покупки прав на матч "Порту" – "Краснодар"

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Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев прокомментировал ситуацию с трансляцией в России ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром". По его словам, телеканал обнародовал документы, свидетельствующие о неправомерности требований португальского клуба оплатить стоимость телеправ на трансляцию не позднее чем за полтора часа до начала встречи.

"Изначально "Порту" настаивал на продаже телевизионных прав на матч за 200 тысяч евро, что превышает рыночные цены в десятки раз. В результате длительных переговоров и в связи с высоким уровнем зрительского интереса "Матч ТВ" выразил готовность приобрести телеправа за 50 тысяч евро, хотя и эта стоимость была явно завышена", – подчеркнул Гордеев.

Соответствующая сумма, по его словам, была зафиксирована в договоре. В этом же документе было прописано условие о том, что "Матч ТВ" должен произвести оплату до 1 сентября 2019 года. Пунктов по обязательной оплате не позднее чем за полтора часа до начала матча в контракте зафиксировано не было.

Как подчеркнул креативный директор "Матч ТВ", в 20:20 по московскому времени канал получил письмо от португальской стороны, в котором исполнители, ссылаясь на президента клуба, заявили, что отменяют договоренности по срокам оплаты и требуют деньги до начала игры. При этом одновременно с приходом письма был заблокирован доступ к телевизионному сигналу со стадиона.

"Разумеется, в такие короткие сроки мы никак не могли перевести нужную сумму по банальной причине: все банки уже закрылись", – резюмировал Гордеев.

Он также добавил, что телеканал предлагал "Порту" различные варианты вплоть до предоставления данных корпоративной банковской карты, с которой португальцы могли бы сами списать нужную сумму. Те отказались, так что технической возможности показать матч у "Матч ТВ" попросту не было.

Ранее директор по вопросам коммуникации "Порту" Франсишку Маркеш заявил, что его клуб установил цену в 50 тысяч евро за трансляцию и "Матч ТВ" в итоге принял эти условия, в том числе и пункт о полуторачасовом дедлайне, но не заплатил. Он также назвал ложью сообщения о том, что "Порту" изменил условия соглашения. Договоренности, отметил Маркеш, не выполнил "Матч ТВ", который теперь пытается "обмануть российских зрителей".

Директор клуба по коммуникациям добавил, что встреча транслировалась в приложении FC Porto TV и была открыта для жителей России.

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА "Порту" – "Краснодар" завершился победой российского клуба со счетом 3:2. По сумме двух встреч "Краснодар" вышел в раунд плей-офф квалификации, где поборется за путевку в групповую стадию с греческим "Олимпиакосом". Анонсировалось, что игру в России покажет "Матч ТВ", однако за несколько минут до начала было объявлено об отмене трансляции. Представители "Матч ТВ" сообщили, что срыв случился из-за резких изменений условий со стороны правообладателей показа.