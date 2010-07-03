Нападающий Лука Джорджевич перешел из "Зенита" в "Локомотив"

17:24
17:24
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Фото: fc-zenit.ru
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив", передает ТАСС.
Футболист будет выступать под 22-м номером. Подробности сделки не разглашаются. Сам форвард отметил, что рад "присоединиться к такому большому клубу, где его действительно ждут". Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил уверенность в том, что Джорджевич "добавит команде свежести и вариативности в атаке".
Летом 2012-го Джорджевич перешел в "Зенит" из черногорского "Могрена", вместе с которым выиграл национальное первенство годом ранее. За петербургский клуб он сыграл 30 матчей, забив три гола и сделав две голевые передачи. Вместе с "Зенитом" черногорец стал серебряным (2013) и бронзовым (2017) призером чемпионата страны, а также обладателем Суперкубка России (2016). С лета 2017-го по лето 2019 года Джорджевич выступал за тульский "Арсенал" на правах аренды: в 50 матчах он забил 16 мячей и сделал шесть голевых передач. По итогам сезона-2018/19 форварда включили в список 33-х лучших футболистов чемпионата России.
В составе сборной Черногории нападающий провел 11 матчей, отметившись одним голом и тремя голевыми передачами.
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