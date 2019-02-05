Бывшая жена Глушакова утверждает, что футболист скрыл около 200 млн рублей

Бывшая жена Дениса Глушакова утверждает, что футболист скрыл около 200 млн рублей

Бывшая супруга Дениса Глушакова заявила, что футболист грозненского "Ахмата" перед разводом вывел из семейного бюджета на подконтрольные счета около 200 миллионов рублей, передает телеканал Москва 24.

Пара официально рассталась 16 июля, когда Мосгорсуд оставил без изменений решение Никулинского районного суда о расторжении брака, но тяжба продолжается. Дарья Глушакова требует разделить имущество пополам с учетом всех денег.

"Изначально нам было известна информация о том, что на следующий день после фактического прекращения семейных отношений Денис Глушаков вывел крупную сумму с общих счетов. Эта сумма – примерно 200 миллионов рублей. Именно поэтому мы заявили в суде подать ходатайство о запросе сведений из банков, где были открыты счета. И вот буквально к сегодняшнему заседанию из банков пришли ответы, что действительно Денис Глушаков выводил крупные суммы", – рассказал адвокат Дарьи Глушаковой Сергей Жорин.

Юрист добавил, что, по словам представителя футболиста, сразу после прекращения брачно-семейных отношений Глушаков "резко задумался о своих пенсионных сбережениях".

5 февраля 2019 года суд развел Глушакова с супругой Дарьей. Футболист обязан выплачивать бывшей жене и матери двух своих детей алименты в размере трети всех доходов и 100 тысяч ежемесячно до достижения младшей дочерью трехлетнего возраста. Вместе с тем Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой. По Жорина, игрок предлагал в качестве алиментов зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

В мае в семье Глушаковых произошел еще один скандал. Футболист якобы написал заявление в ФСБ с требованием не выпускать его дочь за границу. Как выяснилось, запрет сработал и девочку остановили на паспортном контроле в аэропорту. По мнению адвоката Глушаковой, спортсмен таким образом отомстил за то, что после развода суд оставил его детей с матерью.

19 июня "Спартак" официально объявил об уходе Глушакова. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Спустя 10 дней, 29 июня, полузащитник подписал новый контракт с футбольным клубом "Ахмат".

Адвокат Сергей Жорин заявил, что обеспокоен новым контрактом Глушакова. По его словам, футболист мог согласиться на небольшую зарплату в чеченском клубе, чтобы уменьшить размер алиментов. Юрист подчеркнул, что в декабре Глушаков отправлял жене сообщения об уходе в "Ахмат", в которых предупреждал, что в случае ухода в чеченский клуб его зарплата будет составлять всего 30 тысяч рублей.