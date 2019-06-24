Глушаков сообщил в Instagram о поиске работы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Экс-капитан московского "Спартака" Денис Глушаков опубликовал на своей странице в Instagram пост, посвященный трудоустройству.

Футболист отметил в публикации официальные аккаунты Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги. А к фотографии добавил хештеги #ищуработу, #свободный, #глушаков и #футбол.



19 июня "Спартак" официально объявил об уходе полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон.

После своего заявления об уходе футболист обратился к болельщикам "Спартака". Он рассказал, что сожалеет о своем уходе и надеется вернуться в клуб "в качестве тренера, менеджера или кого-то еще". Глушаков также заявил, что уходит из клуба ради команды, при этом он пообещал болельщикам, что они его еще увидят в качестве футболиста.

О том, что Глушаков может покинуть футбольный клуб, СМИ писали еще в апреле. Отмечалось, что по Глушакову принято "принципиальное решение" на заседании совета директоров клуба. Также уточнялось, что компенсация Глушакову составит три миллиона долларов.

Глушаков в минувшем сезоне провел за "Спартак" 25 матчей и забил три мяча. На счету спортсмена четыре матча и один гол в молодежном первенстве РФ. Глушаков выступал за "Спартак" с 2013 года. Он перешел туда из "Локомотива". В составе красно-белых Глушаков стал чемпионом России и завоевал Суперкубок России.

