Мосгорсуд подтвердил развод футболиста Глушакова

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Мосгорсуд оставил без изменений решение Никулинского районного суда о расторжении брака между футболистом Денисом Глушаковым и его женой Дарьей, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-секретаря Ульяну Солопову.

"Суд утвердил решение нижестоящей инстанции", – сказала Солопова.

5 февраля 2019 года суд развел Глушакова с супругой Дарьей. С футболиста взыскали алименты в размере одной трети всех доходов. Также Глушакова обязали платить бывшей супруге по 100 тысяч рублей, пока их младшей дочери не исполнится три года.

Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, игрок предлагал в качестве алиментов зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

19 июня "Спартак" официально объявил об уходе полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Спустя 10 дней, 29 июня, Глушаков подписал новый контракт с футбольным клубом "Ахмат".

