Адвокат экс-жены Глушакова обеспокоен контрактом футболиста в "Ахмате"

Адвокат экс-жены Дениса Глушакова обеспокоен контрактом футболиста в "Ахмате", передает RT.

"Мы насторожены его контрактом с "Ахматом". Деталей пока раскрывать не буду, но есть вещи, в которых надо разобраться и уточнить", – заявил адвокат.

По его словам, футболист мог согласиться на небольшую зарплату в чеченском клубе, чтобы уменьшить размер алиментов. В декабре подобные сообщения о своем уходе в "Ахмат" он отправлял жене, где предупреждал, что в случае ухода в чеченский клуб его зарплата будет составлять всего 30 тысяч рублей.

5 февраля 2019 года суд развел Глушакова с супругой Дарьей. С футболиста взыскали алименты в размере одной трети всех доходов. Также Глушакова обязали платить бывшей супруге по 100 тысяч рублей пока их младшей дочери не исполнится три года.

Глушаков дал согласие на проживание детей с мамой. По словам адвоката Дарьи Сергея Жорина, игрок предлагал в качестве алиментов зафиксировать сумму в размере 300 тысяч в месяц.

19 июня "Спартак" официально объявил об уходе полузащитника красно-белых Дениса Глушакова. Контракт был расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Спустя 10 дней, 29 июня, Глушаков подписал новый контракт с футбольным клубом "Ахмат".

