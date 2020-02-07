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Общество

16:01

Суд отказал футболисту Глушакову по иску к бывшей жене

суды спорт общество

Фото: TASS/Marius Becker/DPA

Никулинский районный суд столицы отказал полузащитнику футбольного клуба "Ахмат" Денису Глушакову по иску к его бывшей жене Дарье. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Спортсмен подал исковое заявление в ноябре 2019 года. Глушаков рассчитывал получить от жены более 200 миллионов рублей за убытки от бракоразводного процесса, распространение слухов и в качестве компенсации морального вреда.

"Иск отклонен в полном объеме. Иск касался того, что Денис якобы страдал при разводе, ему пришлось уйти из команды и понести убытки во время развода", – заявил адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Дарьи Глушаковой.

Бракоразводный процесс между супругами начался в 2019 году. Жена обвинила футболиста в измене, впоследствии в Сети появились аудиозаписи, на которых Глушаков якобы угрожал жене. Брак между ними был расторгнут в феврале 2019 года. На фоне скандала спортсмен покинул московский "Спартак".

Ранее Мосгорсуд обязал игрока "Ахмата" выплатить бывшей жене еще 32 миллиона рублей. Выплата предусмотрена заключением по делу о разделе совместно нажитого имущества супругов.

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