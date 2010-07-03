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Общество

13:21

Мосгорсуд обязал Глушакова выплатить бывшей жене еще 32 миллиона рублей

суды происшествия спорт общество

Футболист Глушаков выплатит бывшей жене 42 миллиона рублей

Мосгорсуд увеличил сумму компенсации бывшей жене футболиста Дениса Глушакова, выступающего на позиции полузащитника в клубе "Ахмат". Теперь спортсмен должен заплатить 42 миллиона вместо 10, сообщает Агентство "Москва".

"Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей", – заявила адвокат Алиса Образцова.

Выплата предусмотрена заключением по делу о разделе совместно нажитого имущества бывших супругов, которые развелись в феврале 2019 года. Суд взыскал в пользу Дарьи Глушаковой 10 миллионов рублей, однако ее адвокат указала, что футболист мог вывести почти 200 миллионов со счетов уже после расставания.

По решению суда бывшая жена спортсмена получила треть дохода супруга на двух дочек до достижения ими 18 лет, а также 100 тысяч рублей ежемесячно на младшую – до достижения ею трехлетнего возраста. Во владении Дениса Глушакова осталась стоматологическая клиника.

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