"Сан-Лоренсо" сообщил об уходе нападающего Гайча в ЦСКА

Фото: AP Photo/Fernando Vergara
Аргентинский "Сан-Лоренсо" сообщил об уходе нападающего Адольфо Гайча в московский ЦСКА, передает "Газета.ру".
Команда из Буэнос-Айреса пожелала удачи 21-летнему форварду в Российской премьер-лиге (РПЛ), а тот, в свою очередь, поблагодарил фанатов клуба за поддержку.
Ранее стало известно, что игрок "Зенита" Артем Дзюба продолжит выступать за петербургский клуб. Он проведет с командой два года и сможет продлить контракт еще на один сезон.
Полузащитник Жасур Жалолиддинов перешел из узбекистанского "Бунедкора" в московский "Локомотив". Контракт 18-летнего футболиста подписан на пять лет.
Экс-полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отказался от продления контракта с "Ахматом". Полузащитник хотел бы продолжить карьеру в одном из московских клубов. Он прибыл в столицу и, предположительно, может перейти в "Динамо" или "Спартак".
Игрок "Локомотива" Александр Коломейцев покинул команду и объявил о завершении спортивной карьеры. В составе "железнодорожников" он с лета 2015 года. Из-за травмы полузащитник был вынужден полностью пропустить сезон-2018/2019.
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