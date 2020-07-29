Игрок "Локомотива" Коломейцев завершил спортивную карьеру в 31 год

Фото: fclm.ru
Игрок футбольного клуба "Локомотив" Александр Коломейцев покинул команду и объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба.
В составе "железнодорожников" Коломейцев выступал с лета 2015 года. На его счету 104 матча за команду во всех турнирах, в которых он забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Из-за травмы полузащитник был вынужден полностью пропустить сезон-2018/2019.
В составе "Локомотива" игрок дважды выигрывал Кубок России, по разу Суперкубок России и Российскую Премьер-лигу.
Коломейцев за карьеру также выступал в столичных клубах "Торпедо", "Спортакадемклуб", "Москва", а также за пермский "Амкар".
Ранее сообщалось, что "Локомотив" рассматривает возможность приглашения в клуб нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Игрок желает вернуться в Москву и выступать в местном клубе и уже получил несколько предложений от столичных коллективов.
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