ФК ЦСКА подписал контракт с аргентинским нападающим Гайчем

Фото: twitter.com/pfc_cska
Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о переходе аргентинского нападающего Адольфо Гайча, сообщает "Газета.ру".
По данным СМИ, ЦСКА заплатил за трансфер 21-летнего форварда 8,5 миллиона евро, а сумма отступных за игрока составит 30 миллионов. Соглашение с футболистом рассчитано на пять лет.
Гайч в сезоне-2019/20 сыграл 13 матчей во всех турнирах. На его счету пять забитых голов. В сентябре прошлого года футболист дебютировал за сборную Аргентины.
Об уходе футболиста из аргентинского клуба "Сан-Лоренсо" стало известно в конце июля. Команда из Буэнос-Айреса пожелала удачи форварду в Российской Премьер-лиге (РПЛ), а тот в свою очередь поблагодарил фанатов клуба за поддержку.
Ранее главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча против "Химок", который пройдет 8 августа. По мнению Гончаренко, из-за смены тренера "Химки" могут непредсказуемо изменить схему своей игры. По этой причине подготовка ЦСКА к новому сезону основывается главным образом на постановке собственной игры.
Главный тренер армейцев добавил, что все-таки предпринимал попытки разбора тактики "Химок". Для этого тренерским штабом ЦСКА были проанализированы кубковые игры подмосковной команды против "Урала" и "Зенита". Матч "Химки" – ЦСКА станет первым для команд в новом сезоне Российской Премьер-лиги.
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