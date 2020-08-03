Главный тренер ЦСКА поделился ожиданиями от первого матча нового сезона РПЛ

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Главный тренер футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча против "Химок". Об этом он сообщил в интервью пресс-службе московской команды на YouTube.

Известно, что матч "Химки" – ЦСКА станет первым для команд в новом сезоне Российской премьер-лиги.

По мнению Гончаренко, из-за смены тренера "Химки" могут непредсказуемо изменить схему своей игры. По этой причине подготовка ЦСКА к новому сезону основывается главным образом на постановке собственной игры.

Главный тренер армейцев добавил, что все-таки предпринимал попытки разбора тактики "Химок". Для этого тренерским штабом ЦСКА были проанализированы кубковые игры подмосковной команды против "Урала" и "Зенита".

Матч 1-го тура РПЛ 2020/2021 "Химки" – ЦСКА состоится 8 августа. Встреча пройдет на стадионе в Подмосковье.

Ранее стало известно об уходе нападающего Гайча из "Сан-Лоренсо" в ЦСКА. Так, команда из Буэнос-Айреса пожелала удачи 21-летнему форварду в РПЛ.