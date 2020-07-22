Подозрение на коронавирус выявили у двоих футболистов ЦСКА

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У двоих игроков ПФК ЦСКА зафиксировали подозрение на коронавирус, сообщили на официальном сайте клуба.

Речь идет об исландских футболистах Хердуре Магнуссоне и Арноре Сигурдссоне. Результаты тестирования на коронавирус у обоих игроков были признаны сомнительными.

В связи с этим они были изолированы от команды. ЦСКА сообщил об этом в структуры Российской Премьер-лиги и Роспотребнадзора.

Кроме того, в команде были предприняты меры по профилактике коронавируса. В частности, все остальные игроки прошли повторное тестирование.

Ранее вспышку COVID-19 зафиксировали в хоккейном ЦСКА. По итогам последнего тестирования коронавирусом заболели семь игроков команды. Сообщалось, что болезнь у всех проходит бессимптомно.