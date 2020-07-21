В омском "Авангарде" 20 хоккеистов и сотрудников заболели COVID-19

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Генеральный менеджер омского хоккейного клуба "Авангард" Алексей Волков заявил о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции в команде. Положительный тест сдали 20 человек, приводит RT заявление Волкова.

"С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала", – цитируют представители ХК генерального менеджера.

Уточняется, что всех людей с подтвержденным коронавирусом изолировали. По словам Волкова, подтвержденными данные тесты на COVID-19 могут считаться, когда проведут обследование в Роспотребнадзоре. При этом за состоянием спортсменов сейчас следят врачи.

В России выявлено 783 328 случаев COVID-19, вылечились 562 384 человека, скончались 12 580.

Ранее российский игрок НХЛ заразился коронавирусом. Им стал защитник сборной России и клуба "Оттава Сенаторс" Никита Зайцев.