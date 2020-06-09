Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

18:26

Хоккеиста Малкина номинировали на "Билл Мастертон Трофи"

спорт за рубежом

Фото: ТАСС/Anthony Nesmith/AP

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин номинирован на престижную награду "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщает ТАСС.

На этот трофей ежегодно номинируется по одному игроку от каждой команды лиги. Потенциальных призеров отмечают за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Российские хоккеисты лауреатами премии не становились ни разу.

Малкин сыграл в 907 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 416 шайб и сделал 660 результативных передач. В своей нынешней команде хоккеист выиграл три главных трофея, Кубка Стэнли – в 2009, 2016 и 2017 годах.

Чемпионат НХЛ был ранее остановлен из-за пандемии коронавируса в США. Возобновить турнир готовы летом. Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Цюрихе и Лозанне, также отменили.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать