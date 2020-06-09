Хоккеиста Малкина номинировали на "Билл Мастертон Трофи"

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург" Евгений Малкин номинирован на престижную награду "Билл Мастертон Трофи". Об этом сообщает ТАСС.

На этот трофей ежегодно номинируется по одному игроку от каждой команды лиги. Потенциальных призеров отмечают за высокое спортивное мастерство и преданность хоккею.

Российские хоккеисты лауреатами премии не становились ни разу.

Малкин сыграл в 907 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забил 416 шайб и сделал 660 результативных передач. В своей нынешней команде хоккеист выиграл три главных трофея, Кубка Стэнли – в 2009, 2016 и 2017 годах.

Чемпионат НХЛ был ранее остановлен из-за пандемии коронавируса в США. Возобновить турнир готовы летом. Мужской чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Цюрихе и Лозанне, также отменили.

