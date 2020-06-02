Капитан клуба НХЛ "Чикаго" прокомментировал протесты в США

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" Джонатан Тэйвз прокомментировал протесты в США, сообщает "Газета.ру".

Спортсмен заявил, что не приветствует такого рода протесты и грабежи. Однако он подчеркнул, что понимает состояние афроамериканцев, которые испытывают сейчас "страшную боль" из-за смерти Флойда.

"Я не одобряю грабежи. Давайте бороться против ненависти. Будьте теми, кто сделает первый ход. Любовь все победит", – подытожил хоккеист.

Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

Власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. Мэр попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан. Губернатор Миннесоты Тим Уолз решил привлечь бойцов Национальной гвардии к поддержанию порядка. В результате протестов в США задержано около четырех тысяч человек.

В Вашингтоне в связи с беспорядками ввели комендантский час. Он будет действовать еще двое суток. Также власти ввели комендантский час в Нью-Йорке.