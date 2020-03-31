Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

01:32

Овечкин сообщил, как проводит время в самоизоляции

общество спорт безопасность

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Российский спортсмен, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как проводит время в условиях самоизоляции. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Спортсмен подтвердил, что наибольшее количество времени проводит со своим сыном.

"С ним не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку", – заметил Овечкин.

Хоккеист рассказал, что иногда выбирается на свежий воздух. При этом их прогулки с сыном проходят рядом с домом в режиме самоизоляции.

"Гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких", – поделился мнением Овечкин.

Спортсмен выразил уверенность, что при соблюдении всех предписанных правил человечество способно победить любой вирус.

"Еще раз повторю: берегите себя и родных", – заключил Овечкин.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. В списке оказался и хоккеист Александр Овечкин.

Шайбу Овечкина признали лучшей в истории НХЛ

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика