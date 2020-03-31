Овечкин сообщил, как проводит время в самоизоляции

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Российский спортсмен, капитан клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин поделился, как проводит время в условиях самоизоляции. Об этом он рассказал в интервью "Российской газете".

Спортсмен подтвердил, что наибольшее количество времени проводит со своим сыном.

"С ним не соскучишься, бойкий парень. Играем с ним целыми днями, даже вместе тренируемся. Он не выпускает из рук мою клюшку", – заметил Овечкин.

Хоккеист рассказал, что иногда выбирается на свежий воздух. При этом их прогулки с сыном проходят рядом с домом в режиме самоизоляции.

"Гуляем одни, рядом с домом. Я считаю, что каждый человек сегодня должен беречь себя и своих близких", – поделился мнением Овечкин.

Спортсмен выразил уверенность, что при соблюдении всех предписанных правил человечество способно победить любой вирус.

"Еще раз повторю: берегите себя и родных", – заключил Овечкин.

Ранее Forbes назвал самых высокооплачиваемых российских спортсменов десятилетия. В списке оказался и хоккеист Александр Овечкин.