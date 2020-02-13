Шайбу Овечкина признали лучшей в истории НХЛ

Фото: TASS/AP/Nick Wass

Гол капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в ворота "Финикс Койотс" в 2006 году назван лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Решение приняло влиятельное спортивное издание ESPN. Овечкин забросил шайбу в падении с острого угла. Встреча завершилась победой "Вашингтона" (6:1).

В рейтинг также попали голы Владимира Тарасенко, Андрея Свечникова, Павла Буре и Павла Дацюка. Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года.

В 2018 году россиянин привел "Кэпиталз" к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли. Ранее 34-летний хоккеист стал восьмым снайпером в истории НХЛ.

На счету Овечкина 698 шайб, до седьмого места, которое занимает Майк Гартнер, россиянину остается десять голов. Лидирует в списке Уэйн Гретцки – 894.