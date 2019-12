Овечкин сбил с ног судью на матче НХЛ

На матче в Вашингтоне российский хоккеист Александр Овечкин ударил судью в спину. Видео произошедшего попало в Сеть.

Как сообщают "Дни.ру", все произошло во время игры команд Washington Capitals и The Boston Bruins. На видеозаписи видно, как Овечкин направляется к противнику, чтобы отнять шайбу, но внезапно перед ним возникает судья. Хоккеист не успевает отъехать, врезается в арбитра, и тот падает на лед.

