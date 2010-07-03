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Нападающий клуба НХЛ "Вашнгтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил повреждение на тренировке. Об этом в своем Twitter написал журналист Том Гулитти.

Как рассказал журналист, Овечкин упал во время тренировки, он смог покинуть лед только с помощью трех человек, которые помогли ему добраться до раздевалки. Хоккеист сразу же прошел обследование. Позднее спортсмен вернулся на поле и продолжил тренировку.

Ранее сообщалось, что к концу года метро выпустит карты тройка с изображением Александра Овечкина. В павильоне МЦД на Киевской площади пройдет автограф-сессия хоккеиста. Первым, кто купит "Тройку" с изображением спортсмена, подарят сувениры от Овечкина или годовые проездные.

33-летний нападающий выступает за клуб НХЛ Washington Capitals, в составе которого он становился обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. Всего в НХЛ Овечкин провел 1084 матча, набрав 1211 (658 шайб + 553 передачи) очков. В минувшем сезоне форвард в восьмой раз в карьере преодолел рубеж в 50 шайб за сезон, став в восьмой раз обладателем "Морис Ришар Трофи" – приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ.

