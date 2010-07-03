Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

17:47

Овечкин рассказал, зачем занимается благотворительностью

общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил, почему начал заниматься благотворительностью. Об этом информирует RT.

Хоккеист раскрыл детали совместной акции команды и Американской ассоциации особенного хоккея, которая оказывает помощь детям с особенностями развития. По его словам, он участвует в благотворительных мероприятиях уже шестой год подряд.

"Организация занимается отличным делом. Она поддерживает детей, тех, кому нужна помощь. Мы и сами получаем удовольствие, когда с ними общаемся. Важнее всего – видеть их улыбки, дарить им радость", – заявил Овечкин.

По словам спортсмена, помощь выражается, например, в предоставлении нуждающимся деткам формы, коньков, клюшек, поскольку далеко не все могут позволить себе приобрести дорогое спортивное обмундирование. Помимо этого, он отметил важность поддержки юных талантливых детей со стороны спортсменов с мировым именем.

Ранее Александр Овечкин попробовал себя в роли кассира в супермаркете. На такой поступок он решился в благодарность за то, что в честь него назвали хлопья.

Овечкин поработал кассиром в супермаркете

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика