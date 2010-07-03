Овечкин рассказал, зачем занимается благотворительностью

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Нападающий клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин объяснил, почему начал заниматься благотворительностью. Об этом информирует RT.

Хоккеист раскрыл детали совместной акции команды и Американской ассоциации особенного хоккея, которая оказывает помощь детям с особенностями развития. По его словам, он участвует в благотворительных мероприятиях уже шестой год подряд.

"Организация занимается отличным делом. Она поддерживает детей, тех, кому нужна помощь. Мы и сами получаем удовольствие, когда с ними общаемся. Важнее всего – видеть их улыбки, дарить им радость", – заявил Овечкин.

По словам спортсмена, помощь выражается, например, в предоставлении нуждающимся деткам формы, коньков, клюшек, поскольку далеко не все могут позволить себе приобрести дорогое спортивное обмундирование. Помимо этого, он отметил важность поддержки юных талантливых детей со стороны спортсменов с мировым именем.

Ранее Александр Овечкин попробовал себя в роли кассира в супермаркете. На такой поступок он решился в благодарность за то, что в честь него назвали хлопья.