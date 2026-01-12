Форма поиска по сайту

12 января, 10:43

Спорт

Овечкин забросил 917-ю шайбу в НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги

Фото: ТАСС/AP/Erin Hooley

Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 917-ю шайбу в выездном матче с "Нэшвилл Предаторз". Об этом сообщает RT.

Таким образом, спортсмен обновил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю. Заброшенная шайба Овечкина стала для него 20-й в нынешнем сезоне.

Теперь лишь один хоккеист опережает россиянина по количеству сезонов с более 20 голами в истории НХЛ – канадец Горди Хоу. У него в активе 22 сезона с таким показателем, а у Овечкина – 21.

Помимо этого, капитан "Вашингтон Кэпиталз" отличился результативной передачей. Однако команда по итогу проиграла со счетом 2:3.

Ранее Овечкин сделал результативную передачу в матче с "Каролина Харрикейнз" и стал 11-м игроком в истории НХЛ, набравшим 1 800 очков в регулярных чемпионатах и плей-офф. Теперь он находится в списке легендарных игроков лиги.

Александру Овечкину разбили лицо и сломали зуб во время матча

