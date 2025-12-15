В Минспорта обвинили Запад в лишении Овечкина шансов на золото Олимпиады

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Глава Минспорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев остался разочарован фактом, что Запад лишил российского хоккеиста Александра Овечкина возможности выиграть золото Олимпиады. Об этом он сообщил во время осмотра тематического поезда "Олимпийский экспресс" Московского метрополитена.

Министр напомнил, что в активе Овечкина нет лишь золота Олимпийских игр. Однако, по словам Дегтярева, западные политики "перекрыли России кислород в командных видах спорта".

"В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом", – передает передает ТАСС слова председателя ОКР.

40-летний россиянин играет за "Вашингтон Кэпиталз" с 2005 года. В 2018 году Овечкин вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли. В прошлом сезоне он побил рекорд по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), опередив канадца Уэйна Гретцки.

На данный момент в активе россиянина 911 голов. В составе сборной России Овечкин трижды завоевывал золото чемпионата мира, дважды – серебро, а также четыре раза – бронзу.

Международная федерация хоккея (IIHF) в июне этого года утвердила состав групп мужского и женского турниров на Играх 2026 года в Италии. В мужском турнире вместо сборной России выступит команда Франции.

В ОКР заявляли, что у российских спортсменов должно быть право на участие во всех дисциплинах. Комитет также напомнил, что отстранение сборной РФ по хоккею от международных турниров началось еще в 2022 году и юридически не связано с решением МОК об отстранении ОКР в 2023 году.

