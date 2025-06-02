Сборную РФ по хоккею не допустили к Олимпиаде 2026 года

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Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о недопуске российской сборной до хоккейного турнира в рамках Олимпиады 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

"После запроса Международного олимпийского комитета (МОК) о формировании групп в соответствии с его рекомендацией от марта 2023 года IIHF завершила формирование групп для мужских и женских хоккейных турниров", – говорится в сообщении.

В мае МОК запросил у IIHF расписание и состав групп без участия российских спортсменов на Играх 2026 года. При этом, как тогда указал президент федерации Люк Тардиф, решение о допуске россиян принимает МОК, а не IIHF.

В Олимпийском комитете России (ОКР), в свою очередь, указывали, что у российских спортсменов должно быть право поучаствовать во всех дисциплинах. Там также считают, что нет никаких оснований для отстранения Национального олимпийского комитета, а все его права должны быть восстановлены.

СМИ сообщали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских атлетов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года. Отмечалось, что прошедшая в 2024 году летняя Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх спортсменов в нейтральном статусе.

